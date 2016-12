Olympiacos-Juve, Allegri: "Vidal in campo". Ipotesi difesa a quattro

10:24 - Alla vigilia di Olympiacos-Juve, Allegri e Buffon hanno parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha dato sette undicesimi della formazione: "Sicuri Lichtsteiner, Chiellini, Bonucci, Ogbonna, Vidal, Tevez e Buffon - ha detto - il cileno sta bene e sarà in campo". Forse, dunque, sarà difesa a 4 mentre davanti è ballottaggio tra Llorente e Morata. Stuzzicato sulle parole di De Sanctis, Buffon ha detto di avere "rispetto per le opinioni altrui".

Parla per primo Buffon

In Champions non vincete fuori casa dalla trasferta col Celtic. A che punto è il tuo rinnovo di contratto?



Buffon: "Per quel che riguarda le vittorie in trasferta, ha pienamente ragione. Domani è una partita nella quale noi dovremo cercare di dare indicazioni convincenti perché è importante e perché se vogliamo arrivare tra le prime otto di nuovo dobbiamo dimostrarlo in modo importante. Per quanto riguarda il contratto non ho rinnovato ma non c'è alcun tipo di problema. C'è unità di intenti con società e presidente, ne stanno già parlando con lo staff e tra poco magari verrà definito tutto"



Quanto ti hanno dato fastidio le frasi di De Sanctis dopo Juve-Roma?



"Non mi hanno dato fastidio, il pensiero di tutti va rispettato. Sono passati 14 giorni e ho un ricordo abbastanza sbiadito di ciò che è stato detto. La vita va avanti, ci sono sfide prestigiose e il pensiero va solo a quello"



Qui ricordano il 7-0 della Juve all'Olympiacos qualche anno fa: ci sono differenze grandi tra quelle due squadre della Juve?



"L'Olympiacos di adesso non è quello di allora. Per la Juve, son passati tanti anni è inutile fare paragoni. Questa è una squadra che ha enormi potenzialità, alcune inespresse. Ma sono sicuro che si potranno vedere entro poco anche in Europa, mi auguro domani"



Lei è al top del mondo per i portieri. Come si aspetta la gara di domani?



"Penso che sarà una gara molto difficile, troveremo un ambiente caldo che sosterrà dall'inizio alla fine la propria squadra e cercherà di incuterci timore. Alla fine però i protagonisti son quelli che vanno in campo e l'Olympiacos, al di là del tifo bollente, è una squadra con ottime individualità e gioco corale. Dopo la Champions dell'anno scors oè una squadra che merita massimo rispetto"



Dopo Madrid hai detto che la Juve doveva osare di più. Ti aspetti una Juve diversa?



"Ho detto così perché sembrava, dai commenti, che avessimo fatto una gara difensiva ma dal campo mi era sembrato diverso. Secondo me a Madrid pur non avendo avuto occasioni colossali abbiamo avuto sempre noi il pallino di gioco oltre a 3-4 situazioni per far male a una squadra che ha vinto Liga e ha fatto la finale di Champions. A Madrid abbiamo dimostrato grande forza e personalità"



Ora è il turno di Allegri

Ci può già dare indicazioni sulle condizioni della squadra?



Allegri: "Quelli che sono qui stanno tutti bene e possono giocare. Devo ancora fare delle scelte, sicuramente Lichtsteiner, Ogbonna, Chiellini, Bonucci, Tevez, Buffon e Vidal"



Quindi giocherete a quattro dietro?



"Questi sono i quattro difensori sicuri. Posso giocare a quattro o a cinque, questo lo vedete voi. Lo vediamo domani"



Pogba, quindi, non è sicuro?



"Gli altri sono tutti in ballo: Pogba, Marchisio, Pirlo, Padoin potrebbero giocare tutti"



Come ha visto Vidal in questi giorni, sta meglio?



"Vidal sta decisamente meglio. E' normale che i giorni di lavoro abbiano migliorato la condizione fisica. Domani speriamo di vedere un ottimo Vidal"



Troverete uno stadio molto caldo ad Atene



"Loro hanno giocatori di qualità, dovremo giocare con intensità per cercare di limitarli. Domani è importante ma non decisiva. Dobbiamo conquistare più punti possibile in queste due partite. Troveremo un tifo caldo ma in campo vanno i giocatori, non i tifosi. Per noi sarà una gara dura sia sotto il profilo fisico che tecnico"



Michel non vorrebbe vedere Morata titolare in attacco



"Alvaro Morata è un giocatore di qualità. Vedrò se sarà lui titolare domani o Llorente. All'inizio ha avuto dei problemi fisici ma ora si è ambientato anche lui. In campo sarà importante non perdere la lucidità per recuperare un eventuale svantaggio. Indipendentemente da chi giocherà"