Napoli-Roma, striscione in curva B: "Se occasione ci sarà non avremo pietà"

09:31 - "Ogni parola è vana... Se occasione ci sarà non avremo pietà". Questo lo striscione apparso nella Curva B dello stadio San Paolo all'inizio del secondo tempo della sfida tra Napoli e Roma. Un messaggio di avvertimento degli ultras azzurri in riferimento alla morte di Ciro Esposito nel corso degli incidenti in occasione della finale di Coppa Italia del 3 maggio scorso. Lo striscione è firmato dalla sigla sconosciuta Savn.

Prima dello striscione di minaccia, uno in ricordo di Ciro, esposto sempre in curva B: "Non sono al tuo posto, ma al tuo fianco. Tua Simy" e la firma, con l'hashtag 'Ciro vive'. In Curva A, invece, uno striscione con la data della finale, il 3 maggio 2014, recita "Ai posteri l'ardua sentenza".