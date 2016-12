Napoli, Benitez: "Passo importante per il terzo posto"

16:18 - La vittoria in casa della Lazio, importante in chiave terzo posto, ha soddisfatto Rafa Benitez: "E' un passo importante perché ci permette di superare proprio la Lazio in classifica - ha dichiarato il tecnico del Napoli dopo la partita -. All'Olimpico abbiamo fatto bene, ma dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare la classifica". Decisivo Higuain: "Gonzalo fa la differenza, inutile parlare di mercato adesso".

"Era importante dare un segnale - ha continuato Benitez a Mediaset Premium -, abbiamo fiducia in noi stessi e l'abbiamo dimostrato contro una squadra forte come la Lazio. Siamo forti in attacco e spesso ci sbilanciamo, ma oggi abbiamo fatto bene anche dietro contro i tanti moduli schierati da Pioli. Per me è questione di lavoro di squadra, per la difesa è più semplice se gli esterni tornano molto". Infine una battuta sulle dichiarazioni post-Juve: "A me Chiellini e Caceres sembrano ancora in fuorigioco".

HIGUAIN: "FELICE AL NAPOLI"

Al 90' di Lazio-Napoli decisa da un suo gol, Gonzalo Higuain ha parlato anche di futuro e della dedica a Insigne: "Sono felice al Napoli - ha dichiarato l'argentino a Mediaset Premium -, ho un contratto e l'importante è questo". Sulla dedica al compagno infortunato: "Vogliamo che torni presto, mi ha chiesto la dedica dopo il gol e l'ho fatto".