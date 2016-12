Milan, Montolivo e Abbiati: "Nessun attacco a Inzaghi, siamo con lui"

16:37 - "Nessuno ha risposto male a Inzaghi, siamo tutti con lui". Parola di Abbiati e Montolivo a nome della squadra a Milan Channel. "Quando siamo arrivati all'aeroporto di Trieste, il mister ci ha comunicato la decisione del ritiro ed eravamo tutti d'accordo, consapevoli della brutta prestazione". "Non avevo bisogno di sentire queste parole - ha detto poi lo stesso allenatore - Si dicono tante cose fasulle. Col Genoa daremo la risposta sul campo".

"Nessuno di noi è contento, la prestazione di sabato non è stata all'altezza - ha detto Montolivo - La colpa principale è di noi giocatori, quindi sappiamo che dobbiamo dare di più. Da qui a dire però che lo spogliatoio è spaccato, ce ne corre. Il ritiro è una presa di coscienza. Ci rendiamo conto delle difficoltà quindi credo che sia giusto essere in ritiro da domenica per cercare di capire e risolvere i problemi. Ci è dispiaciuto molto leggere sui giornali che la squadra era contraria, è stata una decisione presa insieme all'allenatore. C'è dispiacere constatare come qualcuno cerchi di creare zizzania tra squadra e allenatore. Siamo qui per smentire questo, c'è stima nei confronti del mister. Sono state dette troppe parole, c'è poco da parlare. Bisogna dimostrare le cose sul campo. L'unica risposta che possiamo dare è giocare con grande responsabilità e dignità nei confronti della maglia per cui giochiamo e anche nei confronti dei tifosi che ci sostengono".



Poi parola a Inzaghi: "Mi è dispiaciuto che si pensasse che i giocatori non erano d'accordo di andare in ritiro. I giocatori hanno preso consapevolezza che era giusto il ritiro. Sono convinto che Udine sia stato un episodio, la risposta più bella è quella da dare sul campo. Basta parole, bisogna dimostrare attaccamento alla maglia. Il Genoa sta facendo un ottimo campionato e ha dimostrato di potersela giocare con tutti, ha fatto ottime partite. Noi dipendiamo molto da noi stessi. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque".