Milan, Inzaghi: "Mi assumo le responsabilità del k.o."

18:53 - Comincia male il 2015 del Milan, sconfitto 2-1 in casa dal Sassuolo. "Sapevo che questa gara poteva nascondere delle insidie - dice Inzaghi a Premium Calcio -. E' mancato qualcosa ma non l'impegno. Quando una squadra è in fase di rinnovamento, deve passare da questi alti e bassi". Il tecnico rossonero prova a proteggere il gruppo: "Mi assumo le responsabilità, quando si perde è giusto che le colpe siano dell'allenatore".

Avanti grazie al gol di Poli, il Milan si è poi fatto rimontare dagli emiliani: "I primi 20 minuti, fatti bene, ci hanno illuso. Avremmo dovuto fare il secondo gol, dal 20' in poi c'è stato un blocco e dispiace. Siamo stati lenti nella circolazione della palla, loro sono stati bravi a pressare, abbiamo fatto poco movimento. Dobbiamo fare mea culpa e reagire al più presto. Sabato avremo un'altra partita difficile a Torino e dovremo ripartire subito".



Il tecnico non carica di responsabilità il neo acquisto Cerci, entrato al 20' della ripresa: "Ha giocato poco, si è dato da fare e ha grande voglia, penso abbia fatto anche buone cose ma non diamogli troppa pressione. Destro? Io alleno i giocatori che ho, non mi piace parlare degli altri".