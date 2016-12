Milan: Berlusconi a Milanello 4 ore con la figlia Barbara

18:06 - Nona visita stagionale a Milanello per il presidente rossonero Silvio Berlusconi, che questa volta ha raggiunto il centro sportivo in auto e non a bordo del proprio elicottero. In occasione dell'ormai consueta visita del venerdì di Berlusconi, a Milanello è arrivata anche sua figlia Barbara, per incontrare il tecnico Filippo Inzaghi e i giocatori che domenica, alle 20:45, saranno impegnati a San Siro contro la Fiorentina.

Berlusconi, che ha mostrato ai suoi ospiti la foto di Casa Milan, ha così descritto il nuovo gioiello rossonero: "La più bella sede di una squadra di calcio nel mondo. Opera di mia figlia Barbara". Il presidente rossonero, dopo aver pranzato a Milanello, ha incontrato la squadra per caricarla in vista del match con la Fiorentina. Un discorso, quello del numero 1 del Milan, a cui i giocatori hanno reagito con un grande applauso.

La visita del presidente, arrivato dopo le 13,30, si è conclusa alle 17,45 e dunque è rimasto quattro ore al fianco della squadra e di Pippo Inzaghi. Berlusconi, con la figlia Barbara e Pippo Inzaghi, ha anche incontrato un gruppo di investitori pubblicitari e la presenza del tecnico conferma la centralità del suo ruolo nel progetto-Milan, ruolo che si può definire quasi da manager.

L'incontro con la squadra alle 15, durato un'ora, è stato corredato dall'incitamento per la gara con la Fiorentina e dall'applauso rivolto dai giocatori al presidente.

BERLUSCONI: "ROMA E JUVE DEPREZZANO IL CALCIO ITALIANO"

Silvio Berlusconi, dalle colonne del 'Corriere della Sera', aveva bacchettato severamente Roma e Juventus, che a suo dire, avrebbero danneggiato il calcio italiano. "Le sconfitte di Roma e Juventus, - ha sostenuto Berlusconi - in particolare quella della Roma, deprezzano i valori del calcio italiano. I parametri societari si abbassano. Non solo, si perdono anche posizioni nel ranking europeo". "Una sconfitta come quella della Roma, di simili dimensioni, - ha sottolineato ancora Berlusconi - svaluta un calciatore che gioca nel nostro campionato. Dopo un 7-1 simile, un nostro giocatore può arrivare a valere addirittura un quattordicesimo rispetto a un giocatore che milita nel campionato tedesco”.