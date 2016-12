Juventus, Tevez e la semifinale di Champions: "Ora viene il bello"

15:18 - Non è stato certo il protagonista che tutti aspettavano, ma Tevez è carico per il finale di stagione e, dopo aver raggiunto la semifinale di Champions, parla a Espn: "Siamo tutti felicissimi per aver la semifinale, ma ora lasciatemi godere questo momento. Fino a ora - ha aggiunto Carlitos - è stato un anno strepitoso, adesso bisogna chiudere in bellezza. Perché io sono felice quando gioco bene, ma lo sono ancora di più quando vinco”.

Tevez, che come ha detto poi Allegri a fine gara, ha avuto qualche problema prima dell'inizio del match, non si è sottratto alle domande sul suo possibile futuro: "Non c’è nulla, ultimamente si parla troppo. Io penso esclusivamente a godermi questo momento e resto concentrato sugli obbiettivi da raggiungere", con riferimento, chiaramente alla trattativa e alle mille voci che lo vogliono prima del 2016 al Boca, la sua squadra del cuore. A proposito di squadra di cuore ammette cadidamente: "So cosa significa un Boca-River e soffrirò davanti alla televisione".

ECCO L'INTERVISTA