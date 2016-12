Juventus, Pirlo insegna la calma

17:57 - Recitare non è il suo mestiere, ma sembra che al momento per Andrea Pirlo, dopo il gol segnato nel derby della Mole a quattro secondi dal termine, non ci sia nulla di impossibile. Dopo la vittoria all'ultimo respiro ottenuta sul Torino, Pirlo è stato protagonista di un simpatico video fatto in casa Juventus dove, a fronte delle esortazioni di tutto l'ambiente, il numero 21 bianconero predica di mantenere la calma. Tanto, come nel filmato, alla fine ci pensa lui.