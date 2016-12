Juve, piano anticrisi: Agnelli e Marotta a Vinovo

14:47 - Casa-Juve, scatta il piano anti-crisi. Era nell'aria, lo si è capito dalle facce, tese e preoccupate, a Vinovo nel confronto tra Max Allegri, il suo staff be i giocatori. Lo è capito ancor meglio quando nel ritiro bianconero sono arrivati il presidente Agnelli e l'ad Marotta. Tutto serve per riparare ai danni di questo mezzo autunno, il pari di Sassuolo, la sconfitta di Marassi, la sconfitta in Grecia a fare da sfondo a un malessere dinanzi al quale si rischia grosso.

La presenza dei due alti dirigenti è il sintomo più evidente di che cosa sta accadendo e su come agire per venire a capo di un momento così grigio, che non si sospettava fosse tale dopo un avvio di stagione di soli successi. Se è un problema di appagamento dopo tre scudetto, o di stress dopo tre stagioni a ritmi folli, da primato.

L'Europa alle porte è l'aspetto che inquieta di più. Nelle prossime ore capiremo di più.