Juve, a Madrid con Tevez-Llorente

21:06 - Pochi dubbi per Allegri sulla Juve che dovrà sfidare l'Atletico Madrid nella seconda giornata della Champions League. Andrea Pirlo potrebbe essere convocato, ma in questo caso andrebbe comunque in panchina. Per il resto, in Spagna si dovrebbe rivedere in campo Caceres, anche se Ogbonna si è ben comportato quando chiamato in causa finora. Per il resto, Asamoah è in vantaggio su Evra, mentre davanti è confermata la coppia Tevez-Llorente.

Alla vigilia della partenza per Madrid, intanto, la squadra ha lavorato sulla tattica, provando gli schemi e i movimenti da replicare al Vicente Calderon. La squadra prenderà contatto con lo stadio teatro della sfida europea martedì pomeriggio, ma è a Vinovo che i bianconeri sosterranno la seduta di vigilia: la squadra sarà in campo allo Juventus Center alle 11.00 e il primo quarto d'ora di allenamento sarà aperto ai media. Quindi, nel primo pomeriggio, la partenza per Madrid e, dopo il sopralluogo allo stadio dell'Atletico.