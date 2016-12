Inter, Zanetti: "Ora serve continuità di risultati"

09:53 - La vittoria col Chievo ha portato un po' di serenità in casa Inter, che martedì si è riunita per la cena di Natale: "Speriamo di dare continuità di risultati battendo la Lazio, per arrivare alla sosta con più tranquillità - dice Javier Zanetti -. C'è molta fiducia per fare un percorso in crescendo". Sul mercato: "Dopo la Lazio faremo una riunione con Mancini e vedremo come poter migliorare la rosa. Faremo tutti gli sforzi per rinforzare la squadra".

Zanetti lancia un messaggio alla squadra e confida in Mancini: "La classifica non era da Inter, i ragazzi sanno che per indossare questa maglia bisogna superare questi momenti. Bisogna lavorare sempre e concentrarsi sul campo, dove deveno arrivare le risposte che contano di più. La Lazio? Affronteremo una squadra che sta facendo molto bene ed è in lotta per il terzo posto. I ragazzi la prepareranno al meglio, non sarà semplice e sarà complicata". Sul nuovo tecnico: "Lo conosco bene, ho avuto il privilegio di essere suo capitano, mi ha fatto piacere rivederlo, stiamo insieme, parliamo spesso. E' importante che tutti insieme facciamo crescere questa squadra per arrivare ai livelli più alti.



Il vicepresidente dell'Inter parla del suo nuovo ruolo in società: "Sono molto felice, per me è un onore avere questa carica. Rappresentare l'Inter nel mondo è motivo d'orgoglio e spero di continuare, a me interessa potermi rendere utile, ho fiducia nelle persone che lavorano con me, vogliamo costruire una società con valori importanti". Zanetti smonta poi alcune polemiche nate dalle parole di Massimo Moratti ("Da tifoso cambierei tutti"): "Ero con lui a New York lunedì, Moratti vuole il bene di questa società, eravamo entrambi molto contenti per la vittoria. Lui sosterrà sempre la sua squadra, che fa parte ancora della sua famiglia".