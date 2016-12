Inter, Regina Baresi attacca Roberto Mancini: "Non ha avuto il coraggio di guardare in faccia mio padre"

10:09 - Prima i tweet polemici poi l'intervista al settimanale Chi. E' un fiume piena Regina Baresi, figlia di Beppe storica bandiera dell'Inter che senza giri di parole attacca Roberto Mancini: "Doveva dirglielo in faccia. E invece non lo ha fatto. Mancini non ha avuto il coraggio di allontanare mio padre guardandolo negli occhi. Dopo oltre trent’anni di Inter meritava rispetto". Parole dure smentite però dallo stesso Baresi: "Non sono stato licenziato".

LE PAROLE DI REGINA BARESI RIPORTATE DA "CHI"

"Mi sono messa nei suoi panni. Pensare che dalla mattina alla sera ti ritrovi senza lavoro. Mi viene da piangere". "Mio padre ha saputo di essere fuori dall’Inter da una telefonata del direttore sportivo Ausilio, una telefonata arrivata di sera».

Lo hanno trattato come l’ultimo degli arrivati, spiega Regina, che è capitano dell’Inter femminile ed è una promessa del calcio femminile italiano. "Non conosco i motivi del licenziamento. Mio padre, terminata la carriera di giocatore, ha ricoperto diversi incarichi. Prima di approdare in prima squadra, dove ha lavorato con Mourinho, Leonardo, Benitez, Ranieri Stramaccioni e Mazzarri, si occupava delle giovanili. Ci giocavano anche i figli di Mancini e pare che mio padre non li vedesse bene in campo. Chissà...".

"Mio padre si è chiuso in casa in silenzio. Lo vedo che sta male. Ma è troppo attaccato alla società per parlare male. So che ha sentito i Moratti: con loro c’è sempre stata grande sintonia". "Se incontrassi Mancini non lo saluterei", polemizza Regina Baresi. "Lui ha mancato di rispetto a mio padre: doveva dirgli in faccia che non lo voleva più".

BEPPE BARESI: "PAROLE MALE INTERPRETATE, SONO A DISPOSIZIONE"

"Non sono mai stato licenziato dall'Inter. Roberto Mancini è arrivato con un suo staff tecnico con il quale lavorerà sulla prima squadra. Alcune parole di mia figlia sul club e su Roberto Mancini sono state interpretate male e non sono sicuramente frutto del suo pensiero, mi dispiace per quello che è successo e me ne scuso". Così, con un comunicato dettato all'Ansa, Giuseppe Baresi, in relazione alle parole della figlia Regina riportate dal settimanale "Chi". "Io sono a disposizione dell'Inter che è un club con il quale lavoro da una vita. Mi incontrerò a breve con Marco Fassone e Piero Ausilio per definire i dettagli della mia nuova attività in societa'".