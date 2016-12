Inter, Mancini: "Dobbiamo migliorare in fretta"

08:49 - Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Inter ha portato entusiasmo all'ambiente, ma il tecnico di Jesi comincerà sfidando Milan e Roma: "Cominciare con loro è affascinante, ma allo stesso tempo difficile. Nessun incontro però sarebbe stato facile". Così come non sarà semplice rialzare l'Inter: "Prima della tattica, sto lavorando perché i giocatori ritrovino l'entusiasmo. Obiettivi non ne pongo, ma dovremo migliorare in fretta".

"Sto lavorando sia sulla tattica che sulla psicologia - ha continuato Mancini ospite al Gazzetta Day -. Ho bisogno di tempo perché il momento del calcio italiano è difficile. Comunque ci possiamo risollevare, non sono pessimista". Ciò che il tecnico si aspetta è di ritrovare l'entusiasmo nell'ambiente nerazzurro: "Non so dire quando rivedremo un'Inter vincente, ma so che dobbiamo migliorare in fretta".