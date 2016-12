Inter, Mancini: "Contento, ma dobbiamo migliorare"

22:13 - Ha sofferto fin troppo, soprattutto per l'imprecisione dei suoi sotto porta, ma alla fine ha portato a casa la qualificazione. Roberto Mancini può sorridere per il successo sul Celtic ma ammette: "Abbiamo un po’ rischiato all’inizio, sarebbe cambiata la partita, ma poi, anche grazie all’espulsione non abbiamo più corso rischi. Sono contento anche se c’è da lavorare ancora, dovevamo forse fare gol un po’ prima. Commettiamo ancora degli errori".

Il tecnico dell'Inter spiega ancora: "Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto dobbiamo cercare di correre meno rischi in difesa. Siamo però sulla strada giusta, lo eravamo anche quando non vincevamo e ora che arrivano anche le vittorie dobbiamo comunque lavorare".



Con l'Inter agli ottavi c'è anche la Fiorentina: "Sono contento anche per loro - dice Mancini -: dobbiamo riconquistare punti per il ranking e per questo serve che vadano avanti più squadre italiane possibile". Resta il fatto che a questo punto proprio un'italiana potrebbe trovarsi sul cammino dei nerazzurri: " Italiana o no è uguale, ci sarebbe il vantaggio di non fare tanti kilometri, siamo in 5 e potrebbe capitare. Shaqiri? Non ha fatto una bella partita e può capitare, ha trovato meno spazi".Intanto dopo Guarin e Kovacic, definitivamente recuperati, anche Hernanes è sembrato in crescita: "I tifosi sono contenti ma come noi avevano un po' di paura perché se non fai gol può succedere di tutto. Sono contento per i giocatori, per Hernanes che lavora sempre bene. Abbiamo bisogno di tutti e tutti devono essere pronti quando chiamati in causa".

Con la qualificazione agli ottavi, arriva un rinforzo: "Felipe lo tesseriamo domani e spero possa darci una mano. Tutte le squadre giocano bene a mente sgombra ma siamo l'Inter e per la storia non possiamo non avere pressioni, chi gioca qui sa che ci possono essere".