Inter, Adani dice no a Mancini

11:00 - Niente Inter per Daniele Adani. L'ex difensore ha rifiutato il ruolo di vice offertogli dal nuovo tecnico nerazzurro dopo l'esonero di Mazzarri, preferendo continuare la sua avventura da commentatore tv. "Ci tengo molto a dire grazie a Roberto Mancini per avermi ritenuto all'altezza - ha scritto Adani su Twitter -. Ma la mia carriera negli ultimi anni ha preso una strada che mi entusiasma molto e non voglio cambiare".

"L'attenzione di Mancini è stata una delle più grandi dimostrazioni di stima che ho ricevuto Ho la fortuna di poter raccontare il calcio - ha aggiunto Adani -. Per me contano la parola data, i rapporti, i progetti da portare avanti, tutte cose che mi legano all'azienda per cui lavoro attualmente"

IL TWEET DI ADANI

Due righe per voi... pic.twitter.com/aOfZRjqC4w

— DanieleAdani (@leleadani) 16 Novembre 2014