Germania: moscerino nell'occhio dell'arbitro, arriva un calciatore in soccorso

10:43 - Siparietto curioso durante la sfida di Bundesliga, valida per la sesta giornata di campionato, fra Augsburg ed Hertha Berlino. Nel corso del match, un moscerino ha "invaso" l'occhio del direttore di gara, il signor Dankert. L'arbitro, visibilmente infastidito, ha fermato la partita. Così in suo soccorso è arrivato il calciatore dell'Hertha, Marcel Ndjeng, che, come una mamma con il proprio figlio, ha provveduto a risolvere la questione.