Fiorentina, Montella: "Vogliamo alzare un trofeo"

14:48 - Vigilia di Coppa Italia per Montella, che giovedì guiderà la Fiorentina in casa della Juve, nella semifinale d'andata. "Preferenze negli obiettivi? In Coppa Italia la strada è più corta visto che siamo già in semifinale, quindi è il percorso più breve verso l'obiettivo - dice il tecnico -. Siamo pronti ad affrontare i migliori d'Italia, dobbiamo farlo senza timori. La proprietà ha voglia di alzare un trofeo, noi ci proviamo anche per noi stessi".

Montella, in vista della gara di giovedì, dovrà fare i conti con qualche infortunio di troppo: "Pizarro non sta bene e dovremo valutarlo, deciderò nel pomeriggio. Borja sta facendo di tutto per esserci ma sente ancora dolore. Tomovic, Babacar e Savic non ci saranno, Basanta è un grande punto interrogativo, Mati Fernandez è un ni, oggi ha fatto un buon allenamento. Forse io sono quello che sta meglio... (ride, ndr). Comunque avremo una squadra competitiva, anche se in qualche reparto siamo un po' contati. Gomez? Tengo conto di tutte le situazioni, la scorsa settimana non stava neanche bene e l'ho lasciato fuori. Già ieri l'ho però visto bene e mi dà massime garanzie per domani".



La Fiorentina sta vivendo un ottimo momento di forma, confermato anche dai risultati in campionato e in Europa: "Il fattore determinante? Sicuramente la mentalità e il coraggio che la squadra ha saputo mettere in campo, e con i risultati cresce anche la convinzione. L'importante è che la squadra non si illuda e non smetta di essere così concentrata. I tifosi è giusto che sognino e pure di più. Cosa vorrei vedere domani? Il meglio delle ultime partite. Ancora non si sa su quali giocatori posso contare e quali no, dovremo aggiustare qualcosa dal punto di vista strategico. Sarà una partita difficile e di sacrificio, dovremo essere pronti mentalmente a mettere in campo sacrificio e dopo qualità".



Nell'ultimo periodo, il tecnico è finito al centro di numerose voci di mercato. "L'amore con la società è sempre lo stesso - sottolinea Montella, c'è massima chiarezza e grande rispetto da entrambe le parti. Non è cambiato nulla, se non i risultati rispetto all'inizio. Ci sono tutte le condizioni per andare avanti insieme". Diverso il discorso di Neto, che ha deciso di non rinnovare il contratto e molto probabilmente la prossima stagione giocherà nella Juve, contro cui sarà titolare giovedì: "Abbiamo due ottimi portieri che si possono alternare. A monte la mia scelta è stata dettata da chi mi dava più garanzie in generale, soprattutto psicologiche, e Tatarusanu ha dimostrato di essere un grande portiere. E' un bel problema avere due portieri che possono giocare entrambi titolari. Potrebbe giocare alla Juve? Non ci avevo pensato, ma fino a prova contraria deve essere ancora dimostrato. L'ho visto sereno come sempre, non c'è nessun problema".