Ferrero contro Thohir: "A Moratti dissi di cacciare quel filippino"

10:10 - L'ultima uscita dell'istrionico presidente della Samp punta il dito contro Erick Thohir. "E' ingiusto che Moratti sia stato trattato così, sono molto dispiaciuto per lui - ha detto Massimo Ferrero -. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino...". "E' venuto dall'Indonesia per insultare un emblema del calcio - ha aggiunto il numero uno blucerchiato -. A Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti".

Le scuse Poi Ferrero prova a rimediare: "Non volevo mancare di rispetto al signor Thohir, ai dirigenti dell'Inter e alla gente delle Filippine, alla quale da sempre mi legano rapporti bellissimi. Volevo elogiare Massimo Moratti e quanto da lui dato per 20 anni all'Inter e al calcio italiano - si legge -, al quale peraltro ha saputo regalare gli ultimi trofei internazionali, esportando nel mondo il nostro sport".

Altre frecciatine Qualche stoccata all'Inter è arrivata anche dall'ad bianconero Marotta, riguardo alle dichiarazioni su Calciopoli: "Il comunicato dell'Inter, nella sua durezza, è stato fuori luogo ed inopportuno. Si parla di reputazione della Juve venuta meno con la retrocessione, questo è inaccettabile".

Verso Inter-Sampdoria Tornando al calcio giocato, ora i nerazzurri, reduci dalla vittoria a Cesena, giocheranno proprio contro la Sampdoria dello stravagante Ferrero nel prossimo turno infrasettimanale (mercoledì a San Siro). Chissà se il presidente blucerchiato sarà presente ma, soprattutto, chissà se incontrerà il "filippino" Thohir...