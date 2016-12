Europa League: Siviglia in rimonta, pari Bruges

23:15 - E' tutto aperto nei due quarti di finale d'andata di Europa League che non vedono coinvolte squadre italiane. I detentori del trofeo in carica del Siviglia battono 2-1 in rimonta lo Zenit San Pietroburgo: in svantaggio per la rete di Ryazantsev, gli spagnoli ribaltano nella ripresa coi gol di Bacca e di Denis Suarez. In Belgio si conclude in parità 0-0 il confronto tra Bruges e Dnipro: al ritorno basterà il pari alla squadra di Preud'homme.

Al Sanchez Pizjuan lo Zenit San Pietroburgo parte meglio contro il Siviglia e dopo aver sfiorato il gol con Shatov e Ryazantsev, è lo stesso centrocampista ex Rubin Kazan a firmare l'1-0 al 29': conclude col destro, Rico respinge, e ancora lui insacca di sinistro sotto la traversa da posizione molto defilata. Nella ripresa Unai Emery inserisce subito Mbia, Suarez e Bacca e dopo diverse chance, almeno quattro tra Vidal, lo stesso Suarez e Kolodziejczak, trova il meritato 1-1 con Bacca al 73': l'attaccante colombiano, ben appostato in area piccola, incorna in rete sul cross perfetto di Vidal. Il finale è tutto del Siviglia che all'88' trova il 2-1 con Suarez con un meraviglioso destro al volo dal limite mentre poco dopo Bacca si divora il possibile 3-1. Giovedì prossimo in Russia lo Zenit dovrà vincere 1-0 o con due gol di scarto.



Pochissime emozioni invece in Belgio dove finisce 0-0 la sfida tra Bruges e Dnipro. Le occasioni migliori sono per la squadra di Preud'homme: al 27' Izquierdo calcia addosso al portiere in uscita mentre al 48' il colpo di testa di De Fauw è alto di pochissimo. Tra sette giorni in Ucraina al Bruges basterà il pareggio per passare mentre il Dnipro dovrà per forza vincere.