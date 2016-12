Europa League, rammarico Ventura: "Fossimo passati non avremmo rubato nulla"

23:49 - Ventura non nasconde la sua delusione nel dopo partita di Torino-Zenit: “Abbiamo fatto la gara per 90 minuti - ha detto il tecnico granata -segnando un gol e facendone un altro annullato. Se fossimo passati non avremmo rubato nulla. Questa partita conferma il fatto che l’espulsione dell’andata ci ha penalizzato. Senza quell’espulsione la partita era alla portata di questo gruppo che è cresciuto tanto in tre anni”.

“Abbiamo fatto una partita di grande maturità. Questo è un gruppo che nonostante i problemi si èfatto trovare pronto – ha aggiunto Ventura - Dispiace per il pubblico che ha riempito il comunale, volevamo dare emozioni e ci siamo riusciti ma è mancata la ciliegina finale”. “Non è stato facile gestire la rosa per l’Europa League – ha concluso – oggi Bovo ha giocato a centrocampo per la seconda volta in carriera. Posso solo dire che i giocatori meritavano di più per come hanno giocato questa partita”.