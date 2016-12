Europa League, il Wolfsburg pesca l'Inter e festeggia

15:40 - Il Wolfsburg non teme l'Inter. E lo dimostra l'entusiasmo del club tedesco subito dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League. A Nyon la squadra di Dieter Hecking pesca i nerazzurri e tecnico e giocatori festeggiano. "Il sorteggio ha portato euforia nello spogliatoio - ha spiegato l'allenatore -. È un club di grande tradizione, ma è una squadra che in stagione ha già mostrato di avere molti limiti. Non siamo sfavoriti".

In Europa, dunque, questa Inter non fa paura. E Hecking non nasconde l'ottimismo in vista degli ottavi contro i nerazzurri. Del resto, negli ultimi tempi, non ha mai sbagliato una previsione. "Dost vi farà ricredere tutti, è un vero campione", ha detto ad alcuni giornalisti critici. E nel 2015 sono arrivati 11 gol in sette partite. "Voglio incontrare lo Sporting, passeremmo facilmente", aveva dichiarato prima di pescare e poi eliminare i portoghesi. Ora l'Inter, considerato avversario ideale dal tecnico del Wolfsburg. E Ad Appiano qualcuno inizia già a temere il peggio. Toccherà a Mancini & Co. smentirlo.