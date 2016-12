Coppa Italia, Rocchi per Milan-Lazio

14:04 - Dopo l'abbuffata in Serie A, si torna subito in campo, questa volta per la Coppa Italia. Sono stati designati gli arbitri per i primi due quarti di finale: Milan-Lazio, in programma domani alle 20,45, sarà diretta da Rocchi di Firenze. Parma-Juventus, in campo mercoledì alle 20,45, è stata affidata, invece, a Peruzzo di Schio. Gli altri match, Roma-Fiorentina e Napoli-Inter sono in programma la prossima settimana (martedì e mercoledì).

