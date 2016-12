Champions League: male Prandelli e Balotelli, brilla Immobile

23:13 - Non è certo una notte da incorniciare per i colori azzurri in Champions. L'unica nota positiva arriva da Bruxelles, dove il Borussia Dortmund batte per 3-0 l'Anderlecht e Immobile va in gol, aprendo le marcature con un preciso destro. Nel gruppo D arriva una pesante sconfitta per il Galatasaray di Prandelli: 4-1 per l'Arsenal a Londra (tripletta di Welbeck). Niente da fare per Balotelli, ancora a secco: il Liverpool perde a Basilea (1-0).

Immobile dopo appena tre minuti dal fischio iniziale sblocca il match contro l'Anderlecht: pregevole l'assist di Kagawa e l'ex attaccante del Torino con un preciso piatto destro realizza l'1-0 (seconda segnatura in Champions). Nella ripresa arriva anche la doppietta di Ramos, 3-0 il risultato finale per il Dortmund. La squadra di Klopp è a punteggio pieno nel gruppo D con 6 punti. Nello stesso girone arriva una pesante sconfitta a Londra per il Galatasaray di Prandelli. I turchi cedono 4-1 all'Arsenal, i Gunners sono trascinati da Welbeck autore di una tripletta. Primi tre punti per la squadra di Wenger, mentre la squadra dell'ex ct della Nazionale resta ferma a un punto in compagnia dell'Anderlecht.



L'altra nota dolente della serata arriva da Basilea, dove il Liverpool di Balotelli viene sconfitto per 1-0, decide Streller al 52'. Niente da fare per l'ex attaccante del Milan, il suo tiro più pericoloso arriva su punizione da fuori area al 61', ma il portiere respinge. Per il resto partita non certo da incorniciare per Supermario. Il più vivace dei Reds è Sterling, ma sbaglia due facili occasioni. In classifica nel gruppo B guida il Real Madrid con sei punti, Liverpool e Basilea a 3 e Ludogorets ancora fermo a 0.