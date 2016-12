Champions: Chelsea esagerato, sorridono Barcellona e Psg

23:10 - Prova di forza del Chelsea che rifila un tennistico 6-0 al Maribor. Vince anche il Barcellona che batte 3-1 l’Ajax con qualche brivido nel finale. Soffre il Psg che a Nicosia stende l’Apoel solo grazie a una rete di Cavani all’86’. Esordio felice per Di Matteo sulla panchina dello Schalke: i tedeschi battono 4-3 lo Sporting Lisbona in una partita pazza. Lo Shakhtar umilia il Bate Borisov: finisce 7-0 con cinquina di Luiz Adriano. Porto-Athletic Bilbao 2-1.

Tutto facile per il Chelsea di Mourinho che a Stamford Bridge segna sei reti al malcapitato Maribor. Ad aprire le danze è Remy al 13' con un bel sinistro a giro dal limite, poi c'è gloria per tutti: prima dell'intervallo segnano Drogba su rigore al 23' e Terry su assist di Fabregas a coronamento di un gran contropiede al 31'. Al 54' arriva il poker su autorete rocambolesca di Vilar, il Maribor sbaglia un rigore con Ibraimi al 64' (palo) e nel finale una doppietta di Hazard (la prima rete su rigore) chiude i conti. I Blues restano al comando del Girone G con 7 punti, due in più dello Schalke che a Gelsenkirchen batte 4-3 lo Sporting Lisbona nella partita che segnava l'esordio europeo di Di Matteo sulla panchina dei tedeschi. In vantaggio 3-1 e in superiorità numerica al 63', i padroni di casa subiscono la rimonta dei portoghesi che si portano sul 3-3 con una doppietta di Adrien Silva. E' un rigore (molto dubbio) trasformato al 93' da Choupo-Moting a regalare i tre punti allo Schalke.

Uno splendido uno-due firmato Neymar-Messi consente al Barcellona di portarsi sul 2-0 contro l'Ajax già al 24'. I blaugrana si rilassano e l'Ajax riapre la partita all'88' con una zampata di El Ghazi. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Sandro Ramirez con un bel sinistro a incrociare al 94' che vale il 3-1 finale. La squadra di Luis Enrique sale a quota 6 punti e resta seconda -1 dal Psg, che soffre a Nicosia e riesce ad avere la meglio sull'Apoel solo all'86' grazie a una zampata di Cavani, che in piena area arpiona il pallone e beffa Pardo.

Clamorosa vittoria dello Shakhtar Donetsk (Girone H) che vince 7-0 sul campo del Bate Borisov. L'uomo copertina è Luiz Adriano, che firma 5 gol in una notte per lui indimenticabile: solo Messi era riuscito in un’impresa analoga nella fase a gironi della Champions con l’attuale formato. Prosegue la crisi dell'Athletic Bilbao, sconfitto 2-1 dal Porto: a regalare i tre punti alla squadra allenata da Lopetegui, dopo il vantaggio iniziale di Herrera e la risposta di Guillermo Fernandez, è un destro di Quaresma che al 75' approfitta di una papera di Gorka Iraizoz.