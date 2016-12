Antonini stende la Juve, la moglie si gode la "vendetta"

10:43 - La vendetta è un piatto che si serve freddo. Lo sa bene Antonini, che ha steso la Juve di Allegri al 94'. E lo sa bene anche la moglie del difensore rossoblù, Benedetta Balleggi, che attaccò l'ex tecnico rossonero quando fu esonerato dal Milan e ora se la gode su Twitter. "Alla faccia di chi non lo faceva giocare". "E' una storia vecchia", ha detto invece dopo il match Antonini, riferendosi ai screzi del passato con l'allenatore.

Dopo l'impresa di Marassi, il tweet di Benedetta arriva puntuale: "Tu sei il mio eroe. Oggi è tutto per te!! Noi soffriamo e gioiamo..sempre insieme!", scrive sul suo profilo la moglie di Antonini, rivolgendosi al marito-goleador. Una rete che alla Juve costa la prima sconfitta in campionato e che, indirettamente, è l'occasione giusta per riaprire vecchie ferite e alimentare anche una piccola vendetta. Il tutto via social, come si usa adesso.



Quando Allegri fu esonerato al Milan, la compagna di Antonini non usò giri di parole per esprimere il suo pensiero e scatenò una bufera: "Godo anch'io". Questa volta invece si affida ai ritwitt: "Alla faccia di chi non ti faceva giocare", "La vendetta è un piatto nel recupero" o ancora "Certe storie fanno dei giri immensi e poi ritornano. È la vittoria di Luca su chi non ha creduto in lui". Glielo scrivono amici e tifosi, certo. Ma il messaggio di Lady Antonini ancora una volta è molto chiaro.



ANTONINI: "STORIA PASSATA"

"Era un periodo difficile, bello far gol a Marassi". Così, a fine partita, Antonini ha commentato l'impresa contro la Juve a Marassi, tenendo poi un profilo basso anche sugli screzi del passato con Allegri. "Ho corso e volevo far gol - ha spiegato - Fare un gol alla Juventus mi era già capitato al Milan, è un'avversaria che mi spinge a segnare". "Rivincita con Allegri? Sono felice solo di aver fatto gol davanti al mio pubblico - ha concluso -. Non voglio parlare di una storia passata, ora mi voglio godere il momento con questa maglia".

I TWEET DI BENEDETTA

"Questa vittoria non si racconta, si gode!!"(Pres. E. Preziosi) officialanto_77 http://t.co/tVjjz9RTE3

— Benedetta Balleggi⚓️ (@BeneLuca) 30 Ottobre 2014