Testata a Thiago Motta, sei mesi di squalifica a Brandao

14:19 - Le immagini della testata a Thiago Motta hanno fatto il giro del mondo e ora per Brandao arriva anche la pesante sanzione. All'attaccante brasiliano è stata inflitta una squalifica di sei mesi dalla federazione francese per il colpo rifilato all'ex centrocampista dell'Inter nel dopo partita di Psg-Bastia 2-0, gara di Ligue 1giocata il 16 agosto. Il Brasiliano aveva detto di aver reagito così per insulti razzisti ricevuti.

Dal punto di vista penale Brandao, che nell'occasione ruppe il naso a Thiago Motta, è stato rinviato a giudizio: il processo inizierà il 3 novembre. Rischia anche tre anni di galera per lesioni personali.

La Federcalcio transalpina ha valutato la premeditazione e la violenza dell'aggressione nei confronti di Thiago Motta e ha deciso di comminare la maxi squalifica. Il giocatore, che dopo l'episodio chiese scusa al mediano del Psg tramite i social network, salterà dunque buona parte della stagione.