Serie A: Cesena-Empoli 2-2, Tavano e Rugani rispondono a Marilungo e Defrel

11:54 - Finisce 2-2 l'anticipo delle 18 della terza giornata di Serie A tra Cesena e Empoli. Allo stadio Manuzzi la squadra di Bisoli conclude il primo tempo sul 2-0, grazie alle reti di Marilungo (30') e Defrel (33'). Nonostante il doppio svantaggio, i toscani non mollano e nella ripresa raddrizzano la gara. I gol di Tavano su rigore (10' st) e Rugani in mischia (27' st) permettono all'Empoli di guadagnare il primo punto in campionato.

LA PARTITA

Le neopromosse partono sempre nelle ultime file della griglia di partenza per la permanenza in Serie A. Cesena e Empoli, nella sfida di oggi, hanno dato un messaggio importante alle rivali. Le squadre hanno convinto e divertito il pubblico, giocando con testa e maturità. Il merito è senz'altro degli allenatori Pierpaolo Bisoli e Maurizio Sarri, diversi ma entrambi molto preparati. I romagnoli, telecomandati dal proprio tecnico dalla panchina, hanno mostrato un'ottima organizzazione tattica impreziosita da un contropiede fulmineo, che vede in Defrel e Brienza i suoi interpreti migliori. L'Empoli, dalla sua, non ha mai smesso di giocare, nemmeno dopo aver subito il doppio svantaggio. Grande possesso palla, scambi a due tocchi e verticalizzazioni improvvise. Rimanere nella massima serie non sarà facile, ma le basi da cui partono Cesena e Empoli possono fare ben sperare i propri tifosi.

Pronti via e l’Empoli ha subito la palla gol per passare in vantaggio: molto bravo Leali a salvare sul colpo di testa di Rugani. I toscani giocano bene: Valdifiori in cabina di regia fa ripartire l’azione con i giusti tempi e Pucciarelli e Verdi creano superiorità numerica non dando punti di riferimento alla difesa dei padroni di casa. Proprio quest’ultimo spaventa ancora i romagnoli con un gran tiro da fuori area di poco a lato al 14’. La squadra di Sarri continua a macinare gioco, ma manca di concretezza. Il Cesena prova ad approfittarne e al 27’ sfiora l’1-0 con Guido Marilungo, che da ottima posizione spreca di testa. L’attaccante però si riscatta al 30’: prima colpisce la traversa su una ribattuta corta di Sepe e sulla successiva respinta porta in vantaggio i suoi di testa. Ci si aspetta la reazione immediata degli ospiti ed invece al 33’ arriva il 2-0 del Cesena. Azione personale di Gregoire Defrel conclusa con un tiro mancino da fuori che si insacca alle spalle di un incerto Sepe. In tre minuti terribile uno-due degli uomini di Bisoli che mettono al sicuro il risultato e vanno al riposo tranquilli.

La tranquillità però dura solo 10 minuti. Contatto in area tra Lucchini e Tavano: per l’arbitro Gavillucci è calcio di rigore. Dal dischetto Tavano non sbaglia e l’Empoli riapre la partita. I toscani si buttano in avanti e rischiano qualcosa in contropiede. Il Cesena sembra poter amministrare il vantaggio, ma dopo una bella parata di Leali su Verdi, al 72’ subisce il gol del pareggio. Ci pensa Daniele Rugani, bravo a sfruttare una respinta del portiere avversario. Entrambe le squadre non si accontentano e lo spettacolo ne beneficia. Il Cesena prova ad affidarsi ai centimetri di Djuric, ma l'attaccante bosniaco si vede poco. L'Empoli cerca di sfruttare invece i calci piazzati e spera nella giocata di Tavano, ma il numero 10 casertano, rigore a parte, non è troppo ispirato. Nei minuti finali è la squadra di Bisoli ad avere la palla della vittoria: ma Sepe si supera e riscatta l'incertezza sul gol di Defrel. Per il Cesena, occasione persa per battere una diretta concorrente nella lotta salvezza, ma probabilmente, per quello che si è visto in campo, il pareggio è risultato più giusto.



LE PAGELLE

Marilungo 7 - Una molla, non si ferma mai. Sciupa la prima chance del Cesena, ma si rialza e poco dopo viene premiato. Molto reattivo sulla respinta di Sepe in occasione del gol dell'1-0. Nella ripresa tiene palla e fa rifiatare i suoi. Il Manuzzi apprezza.

Rugani 6,5 - A soli 20 anni trova il suo primo gol in Serie A, non male per un difensore centrale. Per tutta la gara è probabilmente l'attaccante più pericoloso dell'Empoli. Non ha particolari colpe sui due gol del Cesena.



Defrel 6,5 - Nei primi minuti è un po' timido e fa arrabbiare Bisoli per qualche preziosismo di troppo. Al 33' però si inventa il gol del 2-0 e si scioglie. Pericoloso in contropiede e temibile quando rientra sul mancino.



Sepe 6 - Molto bravo su Brienza e sfortunato sul successivo tap-in di Marilungo. Insicuro invece sulla botta di Defrel dalla distanza che porta i padroni di casa sul 2-0. Nel finale però si riscatta con una parata decisiva in mischia.

Cascione 6,5 - Nella ripresa fa esplodere i suoi tifosi dopo un recupero a centrocampo. Dà una grande mano alla difesa lottando su ogni pallone. Fondamentale per l'equilibrio tattico di Bisoli.



IL TABELLINO

Cesena (4-3-3): Leali 6,5; Capelli 5,5, Lucchini 5,5, Volta 6, Renzetti 6; Giorgi 5,5 (10’ st Ze Eduardo 5,5), Coppola 6, Cascione 6,5; Brienza 6,5 (21’ st Djuric 5), Marilungo 7, Defrel 6,5 (39’ st Perico sv). A disp.: Agliardi, Magnusson, Nica, Krajnic, Bressan, Mazzotta, Garritano, Succi, Rodriguez. All. Bisoli

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Mario Rui 6,5, Rugani 6,5, Barba 6, Hysaj 5,5; Croce 5,5 (27’ st Moro 6), Valdifiori 6, Vecino 6; Verdi 6,5 (42’ st Aguirre sv); Pucciarelli 5,5 (32’ st Zielinski sv), Tavano 6 A disp.: Bassi, Puglisi, Tonelli, Perticone, Bianchetti, Signorelli, Guarente, Laxalt, Rovini. All.: Sarri

Arbitro: Gavillucci

Marcatori: 30’ Marilungo (C), 33’ Defrel (C), 10’ st rig. Tavano (E), 27’ st Rugani (E)

Ammoniti: Giorgi (C), Cascione (C), Lucchini (C), Vecino (E), Defrel (C)

Espulsi: -