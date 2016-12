Roma, Rudi Garcia: "L'anno prossimo sarò qui, nessun dubbio"

19:23 - "Il terzo ko consecutivo? Non sono dispiaciuto, era il momento di vedere i giovani per valutare la rosa per l'anno prossimo, quando avremo bisogno di più quantità e qualità". Rudi Garcia analizza così il ko di Marassi. "Sarò allenatore della Roma, nessun dubbio. La mia voglia è di vedere i migliori rimanere e col rinnovo di Pjanic la società ha dimostrato di essere sulla giusta strada. I 102 punti della Juve? L'anno prossimo sarà un'altra storia".

"Superare il limite dei 100 punti è unico - ha detto ancora Garcia rendendo omaggio alla Juve dei record - L'anno prossimo sarà un'altra stagione e dovremo essere concentrati su di noi. Anche la società vuole fare una rosa competitiva. Per me il talento non aspetta l'età dei giocatori. Anche quest'anno abbiamo fatto delle scelte su giocatori più o meno giovani, più o meno conosciuti, che però hanno dimostrato di essere all'altezza di una squadra che è riuscita a fare 85 punti. Dovremo analizzare le mancanze della rosa e avremo bisogno di più quantità e qualità".



Capitolo rinnovo: "Posso dire quello che ho già detto. Sarò a Roma l'anno prossimo e sarò l'allenatore della Roma. Se mi aspettavo un campionato più competitivo? Qui in Italia è differente rispetto a Spagna o Germania, dove ci sono poche squadre che possono lottare per lo scudetto o la Champions diretta. Ci sta la Juventus, noi, il Napoli, che ha fatto benissimo l'anno scorso e anche questo, ma ci sono anche Inter, Milan e Fiorentina a cui si aggiunge sempre una squadra sorpresa. Per questo noi dovremo fare in modo per la prossima stagione di essere competitivi non solo in Champions ma anche in campionato".



Poi una domanda che rimanda a Conte, se avesse vinto tre scudetti con la Roma, rimarrebbe al suo posto o andrebbe via senza fare il Ferguson?. "Spero solo che succederà questa cosa (ride, ndr)". Infine sul futuro di Benatia: "La mia idea e la mia voglia è quella di vedere i giocatori a Roma e la società ha dimostrato che è sulla mia stesa strada rinnovando a Pjanic".