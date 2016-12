Nazionale, Conte terzo tecnico più pagato

21:55 - Allenare una Nazionale è il sogno di molti allenatori. Un sogno che può valere molto. Diventando il ct azzurro Antonio Conte sale di diritto sul podio dei primi tre più pagati a livello mondiale. Il gradino più alto è occupato da un altro italiano: Fabio Capello, selezionatore della Russia, che con i suoi nove milioni di euro netti fino al 2016 è il paperone di questa speciale classifica dove più dei risultati conta il nome. Lo segue Roy Hodgson che dalla sua Inghilterra incassa un assegno annuale di 4,5 milioni di euro. Al terzo posto, stando alle cifre ufficiose che circolano in queste ore, ci sarebbe Antonio Conte con il suo ingaggio che va dai 3,5 ai 4 milioni di euro.

Solo quarto il campione del mondo Joachim Loew, 2,8 milioni di euro seguito a pari merito dal neo selezionatore del Brasile Carlos Dunga e dal pluridecorato ct della Spagna Vicente Del Bosque con 2,5 milioni di euro.

In questa classifica non figura il fresco di nomina Tata Martino, neo selezionatore dei vice campioni del Mondo dell'Argentina, il cui ingaggio ancora non si conosce.

Questi sono i paperoni della vetrina mondiale, Antonio Conte però potrebbe anche diventare l'allenatore più pagato in Italia se guardiamo anche quelli di club. Ora infatti questo posto è occupato dall'interista Mazzarri con i suoi 3,8 milioni di euro seguito dall'allenatore del Napoli Rafa Benitez (3,5), da quello della Roma Rudi Garcia (2 e mezzo) e dal neotecnico della Juve Massimiliano Allegri (2 milioni netti). Solo quinto Vincenzo Montella che alla Fiorentina guadagna 1,8 milioni di euro. Insomma per quello che dovrebbe essere il primo uomo del sud ad allenare la Nazionale italiana, un sogno davvero dorato.