Mondiali: Cabrini, Maldini, Totti e Cannavaro tra i 10 più belli di sempre

16:28 - Antonio Cabrini, Paolo Maldini, Francesco Totti e Fabio Cannavaro. C'è molta Italia nella classifica dei dieci calciatori più belli nella storia dei Mondiali fatta da Rete Globo e dal sito Globoesporte, dopo aver sondato sul web 'followers' e abbonati. E a dimostrazione che in fatto di bellezza, almeno quella maschile, i brasiliani non sono nazionalisti, fra i "magnifici dieci" figura un solo idolo di casa, quel Bellini la cui statua mentre solleva la Coppa Rimet, collocata davanti al Maracanà, è tuttora un punto turistico dove in molti vanno a farsi una foto. Ma quando giocava, il capitano della Seleçao del 1958 era letteralmente, e continuamente, assalito dalle tifose.

Nella classifica non potevano mancare bellezze maschili celebri come David Beckham e Luis Figo, che in passato hanno fatto anche i modelli, così come, per una marca di biancheria intima, lo svedese Fredrik Ljungberg, autentico sex simbol. In graduatoria anche l'argentino ex Milan Fernando Redondo e l'inglese Michael Owen, la cui faccia da bambino ha infranto molti cuori.



Ma i brasiliani, e soprattutto le brasiliane, sottolineano tramite Globo che gli italiani sono i numeri uno. Francesco Totti, "con i capelli lunghi o corti, e con o senza un filo di barba, per le donne non importa: con loro avrà sempre successo. E infatti ha sposato Ilary Blasi, anche lei bellissima". E poi: "Altro che David Beckham: negli Anni 80 chi faceva sfilare la bellezza in campo era Antonio Cabrini, degno rappresentante dell'eleganza italiana", e del quale da tanti anni in Brasile si vocifera a proposito di un flirt con l'attrice Sonia Braga.



Paolo Maldini, invece, "incantava non solo per leadership, tecnica e vigore fisico, ma anche per i suoi bei occhi verdi". E Cannavaro? "Il suo successo era enorme: bastava che entrasse in campo, e tutte le donne sospiravano".



LA CLASSIFICA COMPLETA

1) Hilderaldo Bellini

2) Cabrini

3) Redondo

4) Owen

5) Maldini

6) Figo

7) Totti

8) Ljungberg

9) Beckham

10) Cannavaro