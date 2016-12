Liverpool, giallo Balotelli: avrebbe scalciato un avversario in amichevole

11:26 - Inizia male la seconda avventura inglese di Mario Balotelli. L'attaccante italiano avrebbe dato un calcio ad un giocatore del Wolverhampton, George Saville, contro cui il Liverpool stava giocando un'amichevole. Seguono attimi concitati e il mister dei Red Brendan Rodgers è costretto a sostituirlo. Ma qui scatta il giallo: Balotelli ha colpito Saville o no? Le foto che circolano in rete non sono chiare, i cronisti sportivi inglesi si dividono.

L'amichevole tra le riserve dei reds e il club che milita in Championship si giocava a porte chiuse nel centro sportivo di Melwood, con pochi presenti e quasi nessun giornalista. Secondo alcune foto circolate su twitter Balotelli avrebbe scalciato Saville, mentre il giovane del Wolverhampton era a terra.

Nonostante i due club si siano rifiutati di commentare l'accaduto, altre fonti hanno smentito la ricostruzione dei fatti, sostenendo che si è trattato di un normale intervento di gioco senza intenti malevoli né strascichi. Secondo il Daily Star (che pubblica una foto dell'azione di gioco incriminata, dalla quale non si capisce se Super Mario abbia o meno colpito l'avversario) Saville, arrivato al Wolverhampton dal Chelsea, avrebbe maliziosamente accentuato la caduta prima e successivamente fatto finta di essere colpito da mario.

Sta di fatto che in pochi minuti la notizia, vera o presunta, ha fatto il giro della rete, rimbalzando attraverso i social network, a conferma del fatto che Balotelli resta un'osservato speciale: tutti in attesa della prima balotellata.

BOLT: HO RIPORTATO IO MARIO IN PREMIER

Si aggiunge un nuovo tassello al puzzle dell'approdo al Liverpool di Balotelli. Secondo il pluriolimpico Usain Bolt, con il quale "SuperMario" aveva avuto uno screzio su Twitter nel giugno 2013, ha rivelato di aver consigliato al talento italiano di tornare in Premier.

Il giamaicano ha raccontato all'emittente tv Espn: "Stavamo parlando qualche settimana fa e gli ho detto che l'Inghilterra è il miglior paese dove giocare a pallone". Tifosissimo del Manchester United, Bolt si augura però che il ritorno di SuperMario non penalizzi la sua squadra: "Per quanto mi riguarda se fa qualche errore quando gioca contro lo United, siamo tutti felici".