Liga: Barcellona stoppato dal Levante

11:17 - Stop Barcellona. La squadra del Tata Martino si fa fermare sull'1-1 a Valencia dal Levante: vantaggio dei padroni di casa con Vyntra e immediata risposta di Piqué, poi i vani assalti dei catalani non cambiano il punteggio. I blaugrana salgono a 51 punti e rimangono in testa con l'Atletico Madrid, che è rallentato dal Siviglia (1-1). 2-2 tra Getafe e Real Sociedad, mentre il Villarreal stende 2-0 l'Almeria.

Martino deve rinunciare a Neymar, che starà fuori per circa un mese, e schiera Sanchez e Pedro ai fianchi di Messi. Ma a partire col botto è il Levante: all'11' sul corner di Ivanschitz l'ex Udinese Vyntra svetta più in alto di tutti e di testa insacca alle spalle di Valdes. Stessa cosa accade 8 minuti dopo, ma nell'altra area: stavolta è Piqué a incornare sul calcio d'angolo e a mettere a segno il suo primo gol stagionale. La gara è dominata dal Barcellona, che fallisce una serie clamorosa di occasioni da rete: incredibile soprattutto la tripla parata di Keylor Navas al 59' su Messi, sul secondo tentativo di Xavi e infine ancora sul colpo di testa a porta pressoché sguarnita della Pulce. Niente da fare, il Barcellona non va oltre l'1-1 ma rimane in testa insieme all'Atletico Madrid, che pareggia 1-1 col Siviglia (18' Villa, 72' Rakitic).

Due le altre gare giocate in giornata: il Getafe rimonta e fa 2-2 contro la Real Sociedad (4' e 16' Agirretxe, 28' Marica e 52' Leon), mentre il Villarreal ha la meglio per 2-0 (3' Uche, 87' rig. Soriano) dell'Almeria.