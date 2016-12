Lazio, Pioli: "Noi come il Milan, obiettivo Europa"

16:25 - La Serie A 2014-15 della Lazio parte da San Siro. Stefano Pioli si appresta a fare il suo esordio in campionato sulla panchina dei biancocelesti e sfida il Milan: "A Milano non ho mai vinto - le sue parole -, ma non ho mai allenato una squadra come la Lazio. Sono carico e concentrato, vogliamo dimostrare di avere le qualità per fare la partita. Il Milan, come noi, vuole tornare in Europa: è un avversario di valore e ha grosse qualità".

Pioli esprime le sue sensazioni della vigilia: "In preparazione abbiamo dato il massimo e per questo giocheremo con serenità. Giocare solo il campionato - ha proseguito - può essere un vantaggio perché si può lavorare meglio sui dettagli. In questo momento della stagione nessuno può essere al 100%, siamo assieme da soli due mesi e c'è molto da migliorare, ma un'identità da mettere in campo ce l'abbiamo già. Inzaghi? Io rispetto i miei colleghi, giovani o vecchi che siano".



Pioli stila poi una personale griglia di partenza: "I giornalisti sono molto più bravi di me a fare pronostici: io ripartirei dalla classifica dell'anno scorso. Dico Juventus e Roma davanti a tutti, poi c'è grande equilibrio tra 6-7 squadre". Chiusura sui singoli, in particolare Klose e l'ultimo arrivato Gentiletti: "Miro è pronto, come i suoi compagni: non credo abbia i 90 minuti nelle gambe, ma spesso l'adrenalina ti aiuta ad andare oltre le tue possibilità. Gentiletti è disponibile e fisicamente sta meglio di molti altri, avendo già giocato quest'estate in Argentina. Vedremo, schiererò il miglior undici possibile: il nostro organico è valido e può centrare gli obiettivi".