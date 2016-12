La Spagna attacca Mou: "Questo non è calcio"

20:37 - Dall' "autobus a due piani" parcheggiato nell'area del Chelsea (Mundo Deportivo) al "muro" contro cui i madrileni sono andati a sbattere (As), fino ad uno scandalizzato "no calcio, no gol" (Sport). Alla Spagna non è andato giù l'atteggiamento tattico, a dir poco rinunciatario, con cui il Chelsea di José Mourinho ha affrontato la semifinale d'andata della Champions League al Vicente Calderon.

"La squadra inglese - ironizza Mundo Deportivo – è arrivata a Madrid a bordo di uno dei tipici, enormi, autobus londinesi a due piani e lo ha piazzato dentro il Calderon". Perché l'unico intento di Mourinho, "specialista in questo tipo di partite", era "perdere tempo. Tutto l'atteggiamento del Chelsea dimostra quanto l'Atletico è temuto in Europa".