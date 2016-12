La nuova Nazionale di Conte: Balotelli rischia

23:37 - La tuta della Nazionale 14 anni dopo e con un ruolo diverso... Antonio Conte ct regalerebbe ai media una immagine diversa rispetto a quella dei suoi immediati predecessori: meno flemmatico di Prandelli o Lippi, passionale e a volte pittoresco come Trapattoni che lo lanciò nella Juve, maniacale come Sacchi, suo modello ispiratore. Nell'Italia di Conte ci sarebbe una consistente presenza bianconera, non per i trascorsi dell'allenatore, ma perché è la Juventus, oggi, ad esprimere i migliori valori nel calcio italiano.

Il 3-5-2 come base, non come dogma assoluto, visto che già nell'ultima campagna acquisti prima dell'addio alla Juve chiedeva giocatori adatti ad un 4-3-3. Bonucci e Chiellini in difesa sarebbero certi, da valutare Barzagli, che pur stimatissimo da Conte ha oggi 33 anni. Se Ranocchia, rinvigorito magari dal ruolo di capitano nell'Inter, dovesse tornare ai livelli che lo fecero esplodere nel Bari di Conte, una maglia non gliela toglierebbe nessuno. A centrocampo, Pirlo sarà nel cuore del gioco finché la condizione lo sosterrà, altrimenti il suo erede c'è già e si chiama Verratti.

Per il resto c'è poco da inventare. Darmian è esterno destro duttile, Candreva, obiettivo di Conte in bianconero, è più adatto come esterno alto in un 4-3-3 che come laterale in un 3-5-2. Così come Cerci. Marchisio nella Juve di Conte era un po' chiuso dall'esplosione di Pogba, ma in azzurro non si discute. De Rossi e Montolivo faranno certamente parte del gruppo, da non trascurare poi la possibilità di un ritorno di Giaccherini. In attacco le alternative sono tante. Se i bianconeri hanno lasciato andare Immobile significa che Conte non ci crede poi tanto, Giuseppe Rossi è il tipo di punta che gli piace: agile e tatticamente intelligente. l'altro posto a disposizione è tutto da vedere... Conte non tollera atteggiamenti sopra le righe e soprattutto contrari allo spirito di gruppo. Il futuro azzurro di Balotelli è a rischio!