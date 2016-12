Juventus, Conte: "Decisione maturata nel tempo" 

11:16 - "C'è stato un percorso durante il quale ho maturato percezioni e sensazioni che mi hanno portato a questa decisione". Così Antonio Conte spiega, in un video pubblicato sul sito della Juve, i motivi che lo hanno condotto alla separazione. "Vincere comporta tanta fatica - ha detto l'ormai ex allenatore bianconero -, specie in una società come la Juve dove c'è l'obbligo della vittoria rispetto ad altre società. Ma ho dimostrato di essere un vincente".

"Ora penso al presente e alla decisione presa. Un enorme grazie - ha proseguito - va ai ragazzi per quello che mi hanno dimostrato negli anni da allenatore da calciatore. Abbiamo fatto qualcosa di storico, che niente e nessuno potrà toglierci. Ringrazio la società che mi è stata vicina, Andrea Agnelli e tutti quelli che hanno reso vincente questa Juventus. Cosa farò adesso? Ci penserò domani", la risposta di Conte.