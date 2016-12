Juve, Morata: "Il debutto? Sensazione incredibile"

14:58 - Pochi minuti sono bastati ad Alvaro Morata per conquistare i tifosi della Juve. Entrato in campo nel finale con l'Udinese, lo spagnolo per poco non ha realizzato il suo primo gol in bianconero. "Sono felice di aver giocato. E' stata una sensazione incredibile e devo ringraziare i tifosi per l'affetto che mi stanno dimostrando sempre: per strada, allo stadio, quando arrivo all'allenamento... Spero di riuscire a ripagarli presto", la sue parole.

"Il gol? Sì, ci sono andato vicino, ma era solo la prima partita. L'importante è che la squadra abbia vinto. Per quanto mi riguarda, sto bene, ho recuperato e sono disponibile", ha aggiunto.