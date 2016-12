Juve: Fiat sarà lo sponsor fino al 2021

18:37 - Fiat sarà l'unico sponsor di maglia della Juve fino al giugno 2021. Il contratto di sponsorizzazione, siglato per tre anni nel 2012, è stato prolungato a fronte di un corrispettivo annuo - a partire dalla stagione 2015-2016 - di 17 milioni di euro. L'accordo prevede anche la fornitura di vetture del Gruppo Fiat a fini promozionali e premi variabili determinati in funzione dei risultati sportivi raggiunti dal club in Italia e a livello internazionale.

Proprio in virtù dei risultati già conseguiti nella stagione 2013-2014, Fiat ha riconosciuto alla Juve un bonus di 6 milioni di euro. Intanto, per la stagione 2014-2015, continueranno ad applicarsi i termini e le condizioni del contratto in essere, che prevede un corrispettivo fisso di 13 milioni di euro.