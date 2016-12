Juve, è allarme Caceres

11:53 - Un altro infortunio in difesa per la Juve. In casa bianconera è scattato infatti l'allarme Caceres. Il difensore uruguaiano è stato costretto ad abbandonare la sfida di San Siro contro il Milan al 35' del primo tempo: si parla di sospetto stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra. Il giocatore verrà sottoposto ad accertamenti per avere un'entità precisa dell'infortunio. Allegri spera che non si tratti di nulla di serio.