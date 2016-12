Juve, Allegri: "Buona gara ma voglio una squadra più offensiva"

22:26 - "Abbiamo fatto una buona partita, ci sono buoni segnali ma c'è molto da migliorare". Allegri commenta così la prestazione della sua Juve all'esordio. "Alla fine più che arrabbiato ero preoccupato - ha proseguito - Dovevamo chiudere la partita e invece su una palla in area abbiamo rischiato di subire il pari: Buffon ha fatto una grande parata. Alle volte siamo troppo chiusi: voglio una squadra più offensiva. Coman? Ha giocato da veterano".

"Era importante vincere la prima partita, ora c'è la sosta poi recupereremo quasi tutti i giocatori, questa è una cosa positiva - ha dichiarato ancora il tecnico bianconero - Oggi abbiamo lavorato in base alle caratteristiche del Chievo, poi per qualche guaio fisico e altro abbiamo scelto un sistema collaudato. C'è da migliorare, ma i ragazzi sono stati molto bravi in certi frangenti". Sul campionato: "Non abbiamo crediti, lo ribadisco. Bisognava vincere. La Roma è forte, così come l'Inter. Il Milan ha preso Torres, la Lazio è una buona squadra, il Napoli di certo non è svalutato per aver perso a Bilbao in Champions. Poi la Fiorentina ha recuperato uomini importanti. Ci sarà da lottare, anche noi puntiamo a recuperare uomini e oggi contava vincere. L'abbiamo fatto, bene così".



Gigi Buffon suona la carica: "Abbiamo fatto una buona gara con tante palle gol non sfruttate per demerito e malasorte. Ci sta che uno alla prima gara vada così a intermittenza, quindi ci sta creare e subire. Abbiamo ancora voglia di vincere? Chi sa cosa vuol dire vincere tanto, capisce cosa voglia dire voler stupire ancora, e noi vogliamo questo".