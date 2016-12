Inter, Thohir alza la voce: "Rigori? Non so se ridere o piangere"

19:29 - Dopo il silenzio, la bordata. Thohir affida a una battuta il suo pensiero sulla questione rigori: "Dobbiamo ridere? Dobbiamo piangere? Non lo so. Dobbiamo affrontare la realtà dato che siamo in questa situazione". Poi l'ennesima dimostrazione di fiducia per Mazzarri: "Il vertice dell'altro giorno è stato il primo passo verso la pianificazione del futuro, abbiamo la stessa visione e non dobbiamo sbagliare nulla".

Il presidente nerazzurro ha parlato al termine del Cda in cui si è discusso il profilo finanziario da inviare alla UEFA e la possibilità di siglare dei nuovi contratti con nuovi partner, ma ha girato le domande specifiche sulla questioni di bilancio a Fassone. Dirette invece le risposte sul vertice avuto col tecnico. "Abbiamo discusso della pianificazione dell'anno prossimo che è decisamente importante, è molto importante che sia io che Mazzarri abbiamo la stessa visione", ha spiegato.



"Poi, nel meeting era presente la dirigenza con Piero Ausilio e Fassone - ha proseguito Thohir -. E' stato un buon incontro per prepararci alla prossima stagione, perché alla fine, noi dovremmo fare certamente più punti possibili nelle otto partite che rimangono, ma porsi degli obiettivi per la prossima stagione è altrettanto importante".



Durante la riunione è stato fatto anche il punto tecnico sulla squadra: "Nel meeting si è dovuto anche preparare la formazione e i giocatori per l'anno prossimo, rivedendo ogni giocatore in rosa: non dobbiamo sbagliare nulla". Dunque, obiettivi comuni con Mazzarri: "Abbiamo discusso della prossima stagione. In seguito abbiamo valutato i giocatori, cosa molto importante. Per un allenatore è normale e giusto chiedere questo o quel giocatore, ma alla fine si vedrà. Prima bisogna concentrarsi sulle otto partite che mancano".