In Europa League è già scandalo calcioscommesse

12:32 - E' possibile che lo scandalo scommesse possa travolgere di nuovo il calcio? La risposta, purtroppo, è sì: gli scommettitori si mangeranno di nuovo il pallone. Francesco Baranca, attuale segretario 'Federbet', durante due partite di preliminari di Europa League con i risultati fermi sullo 0-0 ha scritto diversi sms ai giornalisti di 'Repubblica', pronosticando risultati improbabili che magicamente si sono poi verificati.

Lanciato nel vuoto l'allarme del ritorno della malattia scommesse sul calcio nostrano davanti al Parlamento Europeo, Baranca, stanco di profetizzare, ha mostrato i fatti: 17.41 di giovedì 3 luglio, Celik-Luka Koper è iniziata da 10 minuti e il risultato è fermo sullo 0-0, ma l'ex dipendente di 'Skysport365' scrive ai giornalisti di 'Repubblica': "Finisce con un 2 largo e over", salvo poi correggersi a fine primo tempo "Finale sarà 0-4, 0-5 o 1-4". Nemmeno a dirlo, Luka Koper batte Celik per cinque reti a zero, con il portiere della squadra slovena protagonista di una clamorosa, quanto prevedibile, papera. Che non sia un caso ne tantomeno una botta di fortuna ne dà conferma sempre Baranca che, osservando il flusso di scommesse, poche ore dopo fa lo stesso su un altro preliminare di Europa League. "Aberdeen-Daugava, over 3,5. Sono 0-0 al ventesimo minuto". Al cinquantesimo rigore e due espulsioni tra le fila lettoni. C'è bisogno di dire il risultato finale?