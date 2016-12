Figc, Tavecchio: "Sarò il presidente di tutti"

11:44 - Carlo Tavecchio ce l'ha fatta. Dopo settimane di gaffe e polemiche il 71enne è stato eletto presidente della Figc e al momento del tanto atteso discorso è apparso visibilmente emozionato, con qualche lacrima in volto: "Grazie a tutti. Vorrei ringraziare coloro che legittimamente hanno espresso valutazioni diverse. Sarò il presidente di tutti". Tavecchio esulta: "C'è stata una dimostrazione di grande serietà e comportamento di democrazia".

L'elezione è arrivata alla terza votazione con il 63,63% dei consensi: "Dopo la prima sessione di voto ho dovuto chiedere ai miei collaboratori che mi aiutassero a scrivere qualcosa per un ringraziamento dal profondo del cuore. Cercherò di migliorare il mio modo un po' ruvido e poco glamour come qualcuno lo ha definito giustamente".

Alla fine anche i ringraziamenti per "coloro che mi hanno confermato la fiducia e fatto sentire il loro appoggio anche in momenti difficili".

Carlo Tavecchio assicura che "entro il 18 agosto mi presenterò con la lista delle cose fatte, non ho avuto alcun approccio con il ct, nessuna operazione di governance che va condivisa con il consiglio federale".