Europa League, rimonta del Napoli: Sparta Praga battuto 3-1

12:20 - Napoli, torna il sorriso. Dopo la sconfitta interna in campionato contro il Chievo Verona, gli azzurri di Rafa Benitez si risollevano e battono, nel primo match di Europa League, lo Sparta Praga per 3-1. Partenopei subito sotto: al 14' è Husbauer a beffare Rafael. Ma il Napoli c'è e il pareggio non tarda ad arrivare: è Higuain a siglare l'1-1 su rigore. Nella ripresa il sorpasso con la doppietta di uno scatenato Mertens.

Doveva essere una ripartenza, un nuovo inizio. Perché questo Napoli aveva bisogno di ritrovare il sorriso, quel sorriso smarrito nello sciagurato preliminare di Champions League contro l'Athletic Bilbao e sotterrato domenica scorso dopo il tonfo interno contro il Chievo Verona. Rafa Benitez aveva l'obbligo di ridare fiducia a un ambiente che, negli ultimi tempi, aveva sgonfiato il proprio entusiasmo e così è stato.

La risposta, dal punto vista, soprattutto mentale (visto che poi le qualità ci sono) c'è stata. E questo nonostante lo svantaggio iniziale che ha materializzato davanti agli occhi dei pochi spettatori del San Paolo (15mila i paganti) lo spauracchio di una sconfitta che avrebbe messo un umore sempre più nero nello spogliatoio. Così non è stato perché, si diceva, dopo la svantaggio iniziale, è arrivato il rigore di Higuain. Un penalty che ha dato sì il pareggio ma anche, e soprattutto, la forza della pressione degli azzurri nei confronti degli avversari (si ricordi la traversa di Hamsik).

Dopo l'1-1, e per il resto della gara, gli uomini di Rafa hanno tenuto saldamente in mano la gara. Si è rivisto un gioco armonioso e brillante. Pochi i pericoli corsi da Rafael che ha tratti è stato puro e semplice spettatore.

Al resto, alla vittoria cioè, ha pensato uno strepitoso Mertens che, assistito da un indiavolato Higuain, prima mette a segno il 2-1 e subito dopo chiude la pratica con un tranquillizzante 3-1. Una doppietta che è il segno evidente di quanto i singoli possano fare la differenza. Il resto è solo gioia... San Gennaro compreso.

LE PAGELLE

Higuain 7 Dopo il rigore sbagliato col Chievo non era facile essere freddi. Il Pipita ci è riuscito. Ma non è stato solo il gol a ridare smalto all'argentino. E' la prova nel complesso a essere stata all'altezza della sua fama di campione.

Mertens 7,5 Dal primo all'ultimo minuto mattatore assoluto. Corre, si sacrifica e distrugge gli avversari. La doppietta è la ciliegina sulla torta.

Hamsik 6,5 Finalmente torna a essere il giocatore che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Agile, veloce e implacabile. Gli è mancato solo il gol.

Callejon 6,5 Anche lo spagnolo smette le sue vesti peggiori e torna a risplendere come sa. Aggressivo come non mai in questo inizio di stagione e un atteggiamento che lascia bene sperare per il futuro degli azzurri.

Benitez 6,5 Capisce che il momento del suo Napoli è delicato e allora manda in campo i big. La scelta migliore per ridare, almeno per qualche giorno, tranquillità a tutto l'ambiente.

Costa 4 E' il peggiore dei suoi. Perde l'uomo in molte, troppe, occasioni. E fa poi di tutto per dispensare calcioni a destra e a manca.

Husbauer 6 Dopo il gol si eclissa. Ma è tutto lo Sparta a sgonfiarsi.

NAPOLI-SPARTA PRAGA 3-1

Napoli: (4-2-3-1): Rafael 6; Henrique 6, Koulibaly 6,5, Albiol 6, Britos 6; Inler 6, Gargano 6; Mertens 7,5, Hamsik 6,5 (36' st Zuniga sv), Callejon 6,5 (38' st David Lopez sv); Higuain 7 (19' st Michu 6). A disp.: Andujar, Maggio, Insigne, Zapata. All.: Benitez 6,5.

Sparta Praga (4-2-3-1): Bicik 5; Kaderabek 5,5, Kovac 5, Brabec 5,5, Costa 4; Matejovsky 6, Marecek 6; Dockal 5 (29' st Konaté sv), Husbauer 6 (33' st Bednar sv), Krejci 5,5; Lafata 6 (38' st Schick sv). All. Lavicka. A disp.: Stech, Svejdik, Vacek, Breznanik. All.: Lavicka 5,5.

Marcatori: 14' Husbauer (SP), 23' Higuain (N, rig.) , 7' e 35' st Mertens (N)

Arbitro: Blom

Ammoniti: Costa (SP), Mertens (N), Bednar (SP)

Espulsi: -