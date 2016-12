Europa League: bloccati Tottenham, Besiktas e Saint Etienne

21:19 - Continua il momento opaco del Tottenham che, dopo un ko e un pari in Premier, non va oltre lo 0-0 sul campo del Partizan Belgrado nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Nello stesso gruppo degli Spurs, il C, bloccato anche il Besiktas sull'1-1 dall'Asteras: a Tore risponde Parra, ex Atalanta. Nel girone dell'Inter sorprende il Karabakh, che ferma sullo 0-0 il Saint Etienne, in quello del Torino il Copenaghen batte 2-0 l'HJK.

A lanciare i danesi contro la formazione di Helsinki è Jorgensen, che sigla una doppietta dopo il rigore sbagliato da Cornelius. Finisce 1-1 un'altra interessante gara, quella tra Borussia Moenchengladbach e Villarreal: vantaggio di Herrmann e pareggio di Uche. Sempre nel girone A, partita spettacolare tra Apollon Limassol e Zurigo, conclusa con la vittoria 3-2 dei ciprioti grazie a un'autorete di Koch a tre minuti dalla fine. Colpaccio della Dinamo Mosca che vince 2-1 in Grecia, sul campo del Panathinaikos, e balza in vetta al gruppo E insieme al Psv, vittorioso 1-0 coi portoghesi dell'Estoril. Il successo più largo è quello della Dinamo Zagabria, che regola 5-1 i rumeni dell'Astra con ben tre gol di Soudani. Chiude il programma il 2-2 il Salisburgo e Celtic, con gli scozzesi due volte in vantaggio ma in entrambi i casi rimontati dagli austriaci.