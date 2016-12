De Laurentiis: "La Serie A voterà Tavecchio a larga maggioranza"

21:13 - Al termine dell'assemblea di Lega che ha preparato il vertice federale ed elettivo dell'11 agosto, De Laurentiis rivela qual è il candidato scelto dai club per la carica di presidente della Figc: "La Serie A voterà Tavecchio a larga maggioranza". Una scelta comunque non unanime, come evidenziato dalle parole di Andrea Agnelli. Prima dell'assemblea, il presidente del Napoli aveva inoltre lanciato una nuova proposta: "Mercato aperto tutto l'anno".

Quando parla, Aurelio De Laurentiis non ama le mezze misure. E questa sua proposta-choc ("Mercato aperto tutto l'anno. Due finestre non bastano") fa discutere. Mercato aperto significa stravolgere regole italiane, europee e mondiali, non si può fare una cosa così soltanto da noi. Però 30 anni fa il mercato finiva a metà luglio (ora a fine agosto) e riapriva dieci giorni a novembre (oggi riapre per tutto gennaio). Significa che si sono dilatati i tempi e qualcos'altro si può aggiungere, sulla scia di AdL. Le parole del presidente del Napoli in Lega, per l'assemblea che prepara il vertice federale ed elettivo dell'11 agosto. AdL parla a lungo.

"Abbiamo dato cinque giorni a Lotito e Agnelli per scrivere le regole del calcio. Ora mezz'ora per discuterne. Bisogna cambiare la Lega, è la cosa urgente da fare".

Il futuro del Napoli. "Speriamo che una buona stella ci faccia arrivare in alto". Mazzarri, il suo chiodo fisso: "Il suo limite, la poca capacità comunicativa. Avevo già preso Verratti, lui mi disse: nel mio modulo non lo faccio giocare. Non mi aspetto repliche, io sono un tipo educato, sono sempre carino".

E sulla Juve senza Conte: "Vedremo. Potrebbe anche averci guadagnato. Al quarto anno potrebbero mancare le motivazioni, dopo tre scudetti è complicato andare avanti. Con un nuovo tecnico ci si può illudere di essere più competitivi".