Da Pirlo a Kakà: i campioni si "sfidano" su Ebay in un'asta benefica

15:36 - Pirlo e Kaka, Genoa e Sampdoria, Posillipo ed Acquachiara, poi ancora Valentino Gallo (argento olimpico di Pallanuoto), Antonio Di Natale (Udinese), Cristian Savani (bronzo olimpico di Pallavolo) e la Nazionale di Ginnastica Ritmica. L’Asta delle “Stelle nello Sport”, patrocinata da Coni ed Ussi, propone questa settimana pezzi pregiatissimi e, come sempre, l’intero ricavato della storica maratona benefica andrà alla Gigi Ghirotti, l’organizzazione del prof. Henriquet operante nel campo dell’assistenza dei malati terminali, ed all’Areo onlus, l’associazione del prof. Carella al lavoro sul fronte della ricerca ematologica.

Sino a sabato prossimo sarà un duello del cuore tra Andrea Pirlo e Ricardo Kakà, che ai sfidano su Ebay con le loro maglie ufficiali autografate donate da Juventus e Milan. Gli utenti di Ebay potranno così scatenarsi, a colpi di rilanci all'indirizzo http://www.ebay.it/sch/stellenellosport_gigi_ghirotti/m.html per aggiudicarsi il “lotto” del proprio cuore e, allo stesso tempo, aiutare chi soffre.



L'Asta delle Stelle nello Sport, giunta alla 15a edizione, potrà schierare anche la numero 10 dell'Udinese autografata da Antonio Di Natale. E ancora le casacche dei genoani Mattia Perin e Nicolas Burdisso. Il giovanissimo portiere rossoblù gode del grande affetto della sua tifoseria ed intende conquistare anche la piena fiducia di Prandelli nelle prossime sette sfide per salire sull’aereo diretto in Brasile. Anche Burdisso, centrale difensivo ex Inter e Roma, si sta giocando la possibilità di partecipare al suo terzo Mondiale. In casa Samp, tocca a Maxi Lopez e Lorenzo De Silvestri scendere in campo per Gigi Ghirotti ed Areo onlus. Maxi, l'eroe del derby, vuole dimostrare a Mihajlovic di meritarsi la riconferma in blucerchiato, De Silvestri è sicuramente tra i più positivi in blucerchiato e punta dritto al Mondiale.



Grazie al portiere del Posillipo Tommaso Negri, questa settimana ci sarà anche un bellissimo derby campano nella pallanuoto: all’Asta le calottine di Posillipo ed Acquachiara insieme alla maglia azzurra di Valentino Gallo, vicecampione olimpico a Londra 2012. Anche pallavolo e ginnastica, con Cristian Savani ed il body delle "farfalle" della Nazionale di Ritmica, danno il loro contributo a favore delle due onlus. Per maggiori informazioni, visitate www.stellenellosport.com.