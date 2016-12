Champions League, Guardiola: "Spero che Cristiano Ronaldo sia in campo"

20:05 - Tra il suo Bayern e la finale di Champions c'è di mezzo l'ostacolo più difficile, il Real Madrid. Ma Pep Guardiola, alla ricerca del terzo trionfo personale, non si fa intimorire e, anzi, spera in un recupero di Cristiano Ronaldo, in dubbio fino all'ultimo. "Spero che giochi- ha spiegato il catalano- qui la gente vuole vedere i migliori". L'ex Barça non ha mai perso al Bernabeu: "Statistica di un altro tempo, con un altro club e situazioni diverse".

"E' molto difficile vincere la Champions- ha spiegato Guardiola- Ci sono tutte grandi e sono molto contento della mia squadra. Siamo tra le migliori quattro d'Europa, abbiamo vinto la Bundesliga a marzo e giocheremo la finale di coppa. E abbiamo vinto molte partite giocando bene". Inevitabile parlare anche del Barcellona, sua ex squadra, e di Messi criticato dai suoi stessi tifosi. "Non è facile per me parlare dei blaugrana. Sono in una semifinale di Champions e non voglio distrazioni- ha aggiunto Pep- Ma la mia opinione su Leo è troppo grande. Non ho mai visto un giocatore del genere e non penso di rivederlo mai più".

Infine, l'esonero di David Moyes, ha aperto il toto allenatori per il Manchester United che verrà, ma Guardiola, uno dei candidati secondo i bookies inglesi, si tira subito fuori: "Qui ho firmato un triennale e sento che si potrà migliorare ancora. Ho adattato la mia cultura catalana con quella tedesca e non è stato facile. Ho un lavoro da fare e la gente rispetta quello che faccio quindi non vedo il motivo per cui andarmene".