Cagliari, Zeman promuove Conte

15:02 - E' bastato che lasciasse la Juve, che Antonio Conte si è ritrovato con un inatteso amico. A parlare bene del nuovo ct della nazionale azzurra è stato infatti niente meno che Zdenek Zeman, storico nemico: "Conte? Hanno scelto chi ha dimostrato di essere in questi anni il miglior allenatore - ha detto il tecnico del Cagliari -. Adesso, però, il suo ruolo è diverso: farà il selezionatore. Speriamo anche si sistemino le cose in Figc per ripartire bene".