Brasile 2014, il cileno Osses arbitrerà Italia-Costarica

23:19 - Ancora Italia nel cammino di Enrique Osses. Dopo aver diretto il Giappone di Zaccheroni, il fischietto cileno è stato designato per la sfida degli Azzurri contro il Costarica. L'ingegnere quarantenne originario di Santiago del Cile è internazionale dal 2005 e vanta molta esperienza: due semifinali di Coppa Libertadores, un quarto di finale nella Coppa del mondo per club oltre alla semifinale dell'ultima Confederations Cup tra Uruguay e Brasile.

Sembra all'apparenza una designazione felice per l'Italia, vista l'ottima prestazione del fischietto in Costa d'Avorio - Giappone, ma la grande severità (21 espulsi in 16 partite nel campionato cileno del 2005) potrebbe risultare un problema. Completano la terna arbitrale cilena i guardialinee Astroza e Roman, il quarto uomo sarà il camerunense Alioum. All'Italia non resta che sperare di aver miglior sorte rispetto al connazionale Zaccheroni.